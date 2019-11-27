الليمون لتنعيم الشعر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 02:26 مساء

نقدم إليك مجموعة من الأقنعة تحتوي على الليمون تعمل على تنعيم الشعر وترطيبه حيث يحتوي الليمون على العديد من المغذيات ومضادات الأكسدة مثل حامض الستريك وحامض الاسكوربيك، وأهم المعادن كالحديد، البوتاسيوم، الكالسيوم، الفوسفور، الليمونين واللينالول، إضافة إلى مركبات الفلافونويد المختلفة.

يمكنك تطبيق هذه الأقنعة في المنزل تعرفي على الطرق معنا واعتمديها بنفسك وفقا لموقع «جمالك».

خلطة الليمون والعسل:
اخلطي ملعقتين من العسل والليمون وامزجيهما مع كوب من الماء ثم ضعي الخليط على طول شعركِ من دون الاقتراب إلى فروة الرأس. اتركي الخليط على الشعر لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي الشعر بالماء الدافئ، وكرّري هذه الطريقة مرة أو مرتين أسبوعيًا.

خلطة الليمون وحليب جوز الهند:
امزجي كوبا من حليب جوز الهند الكثيف والخالي من السكّر مع عصير حبّة ليمون وضعيهما في وعاء قابل للإغلاق. اتركي الخليط في الثلّاجة لساعات متتالية إلى أن يصبح لديكِ طبقة بيضاء. طبّقي هذه الطبقة الكثيفة على خصلات شعركِ وفروة الرأس، ضعي قبّعة بلاستيكيّة على رأسكِ واتركي المزيج على شعركِ لمدّة ساعة على الأقل للسماح للمزيج بالتغلغل إلى العمق. اغسلي الشعر كالمعتاد، وكرّري هذه الخطوة مرّتين أسبوعيًا.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

600 رجل إطفاء يفشلون في إخماد حريق في كاليفورنيا
دولى
الأمم المتحدة تحدد هويات 160 من مسلحي «داعش» بشأن مذابح اليزيديين
عربى
ترشيح ثلاث نساء بينهن يمنية للفوز بـ«نوبل» حقوق الإنسان.. «كشفت سجونا سرية»
دولى
السراج والسفير الأميركي يناقشان «آفاق وقف الأعمال العدائية» حول طرابلس
ليبيا
خلال لقاء مع حفتر.. وفد أميركي يتهم روسيا بـ«استغلال» الصراع في ليبيا
ليبيا
خطة فرنسية لوقف العنف ضد النساء.. مقتل 117 امرأة خلال 2019
دولى
خبير ليبي: التوجه للطاقة المتجددة ليس حلا عمليا لأزمة الكهرباء
ليبيا
تيلور سويفت تفوز بـ6 بحفل جوائز الموسيقى الأميركية
ثقافة وفن
انقلاب سفينة شحن على متنها 14600 رأس غنم
منوعات
السودانيات.. شاركن في إطاحة البشير ويطلبن التخلص من عقوبة الجلد وقيود السلطة
عربى
باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية بالقبض على «المنسق العام بين أنصار الشريعة وداعش»
ليبيا
شاهد بمحاكمة «إس. إن. سي. لافالين»: الرشاوى كانت صكا للاستثمار الأجنبي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: 10 نصائح لغسيل سيارتك