دقيقة واحدة للحصول على أسنان بيضاء

الجميع يحلم بأسنان بيضاء، لأن الإبتسامة الجميلة هي انعكاس للشخصية، وبما أن وسائل التبييض أكثرها باهظة الثمن.

نقدِّم لكِ طريقة تبييض الأسنان في دقيقة واحدة، وتعتمد هذه العملية أساسًا على البزار الموجود بكل مطبخ ومعجون الأسنان، تعرَّفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات

معجون الأسنان.

فرشاة الأسنان.

مسحوق الكركم.

طريقة التحضير

- قومي أولاً بغسل أسنانك باستعمال الفرشاة والمعجون. بعد ذلك رشي القليل من الكركم فوق فرشاة الأسنان وافركي بها أسنانك لمدة دقيقة كاملة. ثم مضمضي الفم بالماء وأعيدي غسل الأسنان مرة أخرى بالفرشاة والمعجون، وهذه العملية ستمنحكِ بياضًا يبهركِ وابتسامة مشرقة وجميلة.

