5 أسباب لظهور البقع البيضاء على بشرتك

ظهور البقع البيضاء على البشرة من المشاكل الجلدية الشائعة والمزعجة، وله عدة أسباب تتعلق بسوء التغذية وبعض الأمراض الجلدية والتغيرات المناخية، نقدِّم إليكِ اليوم 5 أسباب منها لتتعرفي عليها وتتجنبي ظهور هذه العلامات، وذلك وفقًا لموقع «أنوثة».

البهاق

- تعتبر الإصابة بمرض البهاق من أبرز الأسباب المؤدية إلى ظهور البقع البيضاء على البشرة، إذ يطال الخلايا الصبغية المسؤولة عن إفراز مادة الميلانين. ويحفّز البهاق ظهور بقع بيضاء ذات أشكال غير منتظمة على مستوى البشرة.

الحروق أو الالتهابات

- غالبًا ما يؤدي تلف الجلد الناتج عن الحروق أو الالتهابات إلى ظهور بقع بيضاء مكان الإصابة، إلا أنه يمكن الحد أو التخلص منها بعد استشارة طبيب الجلد الذي سيطبق الخطوات الطبية اللازمة.

الإكزيما

- يمكن أن تترافق الإكزيما، وهي عبارة عن طفح جلدي يسبب الاحمرار والحكة، مع ظهور بقع بيضاء على البشرة. ويسهل معالجة هذه الحالة عبر استشارة طبيب الجلد واتباع العلاج المناسب للتخلص من الإكزيما والحد من آثارها السبية على الجلد.

سوء التغذية

- يعد سوء التغذية من الأسباب التي قد تحفز ظهور البقع البيضاء على البشرة، إذ يؤدي نقص بعض المعادن في الجسم على غرار الزنك والفيتامينين «أ» و«سي» إلى جفاف البشرة ومن ثم تشكُّل هذه البقع. ومن الضروري هنا التركيز على الأطعمة الصحية والغنية بالفيتامينات.