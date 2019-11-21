«الجمبسوت» الجلد نجمة موضة شتاء 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 نوفمبر 2019, 01:06 مساء
«الجمبسوت» الجلد نجمة موضة شتاء 2019 (ارشيفية:انترنت)

تعود «الجمبسوت» الجلد هذا الشتاء بقوة إلى أوساط الموضة والأناقة، وتمنح المرأة إطلالة دافئة وعملية.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية إنيس مايروزه أن «الجمبسوت» أو «الأفرول» يمتاز بطابع عملي للغاية، لأنه يتكون من قطعة واحدة، مشيرةً إلى تميزه في هذا الموسم باللون الأسود أو درجات البني، وفقا لموقع «24».

وأضافت مايروزه أن الجمبسوت يأتي بقصة واسعة مع تسليط الضوء على الوسط، إضافةً إلى تفاصيل مستوحاة من ملابس العمال مثل الجيوب الكبيرة، مشيرة إلى أنه يمكن إضفاء لمسة أنوثة على الجمبسوت ذي الطابع الذكوري بتنسيقه مع حذاء بكعب عال أو حزام للخصر.

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