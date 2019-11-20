بالفيديو: ماذ فعل الحمل في النجمات؟

اكتساب الكيلوغرمات الإضافية بكثرة خلال فترة الحمل أمر طبيعي، حتى قد يتخطى الوزن الزائد أحياناً الـ20 كلغ. هذه هي حال العديد من النساء، من بينهن النجمات اللواتي عشن هذه التجربة وتضاعف وزنهن بشكل كبير أثناء الحمل. هن طبعاً لم يخجلن من الأمر، بل على عكس استمررن بإطلالاتهن على العلن من دون أي تردد. كذلك، استطعن من خلال بعض الخطوات خسارة هذه الكيلوغرامات واستعادة رشاقتهن بعد الولادة بفترة.

لذلك نقدم إليك بالفيديو بعض النجمات اللاتي اكتسبنَ الكثير من الكيلوغرامات خلال الحمل واستعدنَ رشاقتهنّ بعد الولادة شاهديهن معنا وتعرفي عليهن وفقا لموقع يوتيوب.