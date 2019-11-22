الدحي لرموش طويلة وعيون جذابة

الرموش الطويلة من علامات الجمال التي تضيف جاذبية وجمالا إلى عينيك، والرموش تحتاج إلى عناية دقيقة في اختيار مستحضرات التجميل المستخدمة لكي لا تعمل على تقصيفها وضعفها، لذلك نقدم إليك قناعا طبيعيا من الدحي الغني بفيتامين E ودهون أوميغا 3 والمغذيات الدقيقة، التي تعمل على تكثيف وتطويل رموشك بطريقة طبيعية مع الاستمرار على هذا القناع.. تعرفي إلى طريقة تحضيره وتطبيقه، واحرصي على استخدامه 3 مرات أسبوعيا على الأقل، للحصول على أفضل النتائج، وذلك وفقا لموقع «سيدتي».
المكونات وطريقة التطبيق:
- اكسري بيضة في وعاء وانزعي الصفار بملعقة.
- ضعي الصفار في وعاء آخر وأضيفي 5 قطرات من زيت اللو، ثم امزجي الخليط جيدا.
- استخدمي ريشة ماسكرا نظيفة اغمسيها بالمزيج ومشطي رموشك بها.
- كرري هذه الخطوة مرات عدة لتتأكدي من أن كل الشعيرات امتصت المزيج وانتظري حتى يجف الخليط.
- اغسلي عينيك بالماء البارد وسوف تشعرين بالفرق بعد أول أسبوع من استخدام هذه الخلطة.