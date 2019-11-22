الدحي لرموش طويلة وعيون جذابة

الرموش الطويلة من علامات الجمال التي تضيف جاذبية وجمالا إلى عينيك، والرموش تحتاج إلى عناية دقيقة في اختيار مستحضرات التجميل المستخدمة لكي لا تعمل على تقصيفها وضعفها، لذلك نقدم إليك قناعا طبيعيا من الدحي الغني بفيتامين E ودهون أوميغا 3 والمغذيات الدقيقة، التي تعمل على تكثيف وتطويل رموشك بطريقة طبيعية مع الاستمرار على هذا القناع.. تعرفي إلى طريقة تحضيره وتطبيقه، واحرصي على استخدامه 3 مرات أسبوعيا على الأقل، للحصول على أفضل النتائج، وذلك وفقا لموقع «سيدتي».