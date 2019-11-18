بالفيديو: جديد أزياء جورجيو أرماني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 04:19 مساء

قدم جورجيو أرماني Giorgio Armani مجموعة ما قبل خريف 2020-21 في أرماني / تياترو في ميلان.

جاءت المجموعة التي تحمل اسم التحولات Transformism عبارة عن بناطيل رسمية مع سترات كبيرة الحجم، التي كانت القطع الرئيسية في العرض حيث قرر جورجيو أرماني الاستغناء هذه المرة عن صورة الحلل الكاملة الكلاسيكية التي كانت تتميز بها دار أزياء أرماني.

جاءت السترات في مجموعة السيدات من الخامات المتنوعة مثل الحرير والقطن والمخمل والتول، مع تصميمات هندسية ونقشات زهور عرضية تميزت بالألوان الأحادية التي تم دمجها بواسطة ومضات من الورود الحمراء خلال النصف الثاني من العرض التقديمي، استكمل جورجيو أرماني أزياء السيدات بمجموعة للسهرات تميزت بالقطع اللامعة خفيفة الوزن، كما كان هناك لمسة شرقية من خلال عبايات بتصميمات مميزة تشبه المعاطف.

وتميزت المجموعة بالأناقة المطلقة شاهديها معنا واستوحي منها إطلالتك.

 

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