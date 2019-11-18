إطلالة ساحرة لشرين في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 12:19 مساء

خلال إحيائها حفلاً غنائياً ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية، أطلّت شيرين عبدالوهاب بفستان من توقيع Bronx and Banco. اتسم هذا التصميم بقصته الضيقة عند منطقة الخصر ليتسع قليلاً من الأسفل. اتسم فستان شيرين عبدالوهاب بقماشه الأحمر المصنوع من الساتان، بالحزام المزين ببكلة دائرية مزخرفة بالحبيبات البراقة وبالأكمام الواسعة.

نسقت مع هذا التصميم مجوهرات من الماس ارتكزت بشكل أساسي على الأقراط الطويلة والخواتم.

اعتمدت شيرين عبدالوهاب تسريحة شعر لم نرها بها من قبل، من خلال اللجوء إلى الخصلات المموجة الرفيعة. كما اختارت مكياجاً قوياً ارتكز على العيون السموكي، الرموش الطويلة والروج باللون البيج الحيادي.

شاهدي الصور معنا واستوحي منها إطلالتك.
 

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