خلطة سحرية للتخلص من ترهل الذراعين

ترهل الذراعين أمر شائع بين النساء حتى النحيفات منهنّ، وقد تلجأ السيدات إلى عدة طرق للتخلص من هذه المشكلة منها عمليات التجميل وشد الجلد، ومنها اتباع نظام غذائي وممارسة رياضة ووصفات طبيعية تشد الجلد وتخلصك من الترهل.

ونقدم لكِ اليوم وصفة بذور الكتان والليمون لتعديها في المنزل لشد الذراعين تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «جمالك».