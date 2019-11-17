خلطة سحرية للتخلص من ترهل الذراعين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 03:20 مساء

ترهل الذراعين أمر شائع بين النساء حتى النحيفات منهنّ، وقد تلجأ السيدات إلى عدة طرق للتخلص من هذه المشكلة منها عمليات التجميل وشد الجلد، ومنها اتباع نظام غذائي وممارسة رياضة ووصفات طبيعية تشد الجلد وتخلصك من الترهل.

ونقدم لكِ اليوم وصفة بذور الكتان والليمون لتعديها في المنزل لشد الذراعين تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق
ملعقة من بذور الكتّان
ملعقتان من جل الألوفيرا
ملعقة من زيت الزيتون
ملعقتان من عصير الليمون
امزجي المكوّنات في الخلاط الكهربائي للحصول على مزيج متماسك. دلكي ذراعيك بالمزيج ثم دعيه ليجفّ قبل غسله بمياه فاترة وكرري هذه الطريقة يوما بعد يوم.
 

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