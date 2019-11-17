نصائح لاختيار فستان سهرة لصاحبة الجسم النحيف

تعد الحجازية من الحلويات الشرقية الشهيرة السهلى التحضير.

نقدم إليك اليوم خطوات تحضيرها لتعديها في مطبخك بسهولة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوبان من الدقيق

3 أكواب من السميد

كوب زيت أو سمن

كوب ماء دافئ

كيس خميرة

كوب سكر

ملعقتان قرفة مطحونة