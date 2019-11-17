نصائح لاختيار فستان سهرة لصاحبة الجسم النحيف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 01:02 مساء

تعد الحجازية من الحلويات الشرقية الشهيرة السهلى التحضير.

نقدم إليك اليوم خطوات تحضيرها لتعديها في مطبخك بسهولة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كوبان من الدقيق
3 أكواب من السميد
كوب زيت أو سمن
كوب ماء دافئ
كيس خميرة
كوب سكر
ملعقتان قرفة مطحونة

طريقة التحضير
- ضيفي الخميرة إلى الماء الدافئ مع ملعقتي سكر ثم غطيها واتركيها حتى يتم التخمير.
- اخلطي كوب سميد مع كوب سكر مع قرفة وضيفي إليها ملعقتين من الماء، وقلبي الخليط جيدًا للحشو.
- اخلطي ٢ كوب سميد مع ٢ كوب دقيق مع كوب الخميرة وكوب الزيت واعجني الخليط جيدًا.
- قسمي الخليط نصفين وضعي نصف العجين في الصينية ثم الحشو ثم افردي قطعا صغيرة وغطي الحشو حتى تكتمل الصينية. خرمي الخليط بشوكة بحيث يسهل نضجه كاملًا، وأدخليه الفرن حتى ينضج.
 

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