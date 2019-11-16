الأفوكادو للشعر الجاف

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 نوفمبر 2019, 04:35 مساء

تختلف وتتباين أنواع الشعر، مثل الشعر الدهني والشعر الجاف وغيره من أنواع الشعر، وفي المقابل هناك أنواع مختلفة من زيوت الشعر، التي يناسب كل منها نوعا معينا من الشعر.

وينصح الخبراء حواء ذات الشعر الجاف، باستخدام زيت الأفوكادو، حسب «شملولة».

زيت الأفوكادو غني بفيتامين E، وعند وضع زيت الأفوكادو على الشعر يتغلغل في عمق الشعر ليساعدها على التغذية، مما يساعد على تقوية الشعر ومنع تقصفه، ويساعد أيضا على إعطاء الشعر ملمسا ناعما.

كيفية استخدام زيت الأفوكادو للشعر
نعد قناع زيت الأفوكادو، بمزج عسل وبياض البيض مع زيت الأفوكادو ووضعه على الشعر مرة أسبوعيا.
يجب الحفاظ والانتظام في وضع ماسك زيت الأفوكادو على الشعر حتى نحصل على شعر قوي وناعم وله جذور قوية.

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