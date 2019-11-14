موقع للأزياء يقدم خدمة تبادل الملابس بين النساء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 11:16 صباحا
خدمة جديدة لتبادل الملابس بين النساء تلقى رواجا في الولايات المتحدة وبريطانيا (أرشيفية:انترنت)

بدأت خدمة اقتراض وإقراض الملابس بين النساء في بريطانيا بعد الولايات المتحدة بفضل مجموعة «هور» للأزياء.

وتطلق «هور» على نفسها اسم «شركة الموضة الوسيطة»، وتركز على خدمة إقراض الملابس من امرأة إلى أخرى، وهذا يعني أن مستخدمات هذه الخدمة يستأجرن الملابس من بعضهن البعض، وفقا لموقع «24».

وأطلقت الشركة خدمتها عبر موقع «هور كوليكتيف» على الإنترنت، حيث أصبح من الممكن لأي شخص الاشتراك فيه، واختيار الملابس التي يرغب بها واستئجارها من صاحبها أو مقايضتها بملابسه.

واشتركت نجمات شهيرات مثل لوسي مور ومذيعة التلفزيون لورا وايتمور في الموقع، وظهرن في مناسبات عديدة بملابس قمن باستئجارها واستبدالها مع نساء أخريات.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، لا تقتصر الخدمة على الملابس فحسب، فهناك إمكانية استئجار وتبادل أكسسوارات وحقائب ذات ماركات مشهورة، وتعاقد عديد من شركات الملابس مع الموقع لعرض ما لديها من ملابس فائضة، ليتم الإفادة منها في الخدمة الجديدة.

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