مخمرية بزبدة الشيا

«المخمرية» هي عبارة عن خليط من الأعشاب الطبيعية التي يتم وضعها معًا لفترة طويلة وتخزينها حتى تختمر، ويتم استخدامها من أجل تعطير الجسم والشعر، وبداية استخدامها كان في دول الخليج، وأصبح يمكن خلطها مع الفازلين والكريمات المرطبة للبشرة ومنحه تعطيرًا مثاليًّا يمنع رائحة العرق.

اليوم نقدم لكِ طريقة تحضيرها من زبدة الشيا لتعديها بنفسكِ في المنزل في خطوات بسيطة وذلك وفقًا لموقع «احكي».

في البداية، تقومين بإذابة زبدة الشيا حتى تصبح سائلة، عن طريق حمام البخار، ثم ضعيها في وعاء مسطح فوق وعاء به ماء مغلي على نار متوسطة وتستمرين في تقليبها حتى تذوب، ثم تطفئين النار، وتضيفين ملعقة كبيرة من زيت اللوز، مع المسك السائل، وماء الورد،

وزيت جوز الهند. تتركين المكونات بعيدًا عن النار، حتى تبرد، ثم تخلطينها معًا، حتى تحصلي على قوام كريمي، وتبدئين في وضعها بأوعية زجاجية صغيرة، واستخدامها عند الحاجة.

