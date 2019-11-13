شربل زوي ومجموعته الجديدة في لوس أنجليس

المصمم شربل زوي يقدم مجموعته الجديدة لربيع - صيف 2020 في لوس أنجليس (بوابة الوسط)

شارك المصمم اللبناني العالمي شربل زوي، في فعاليات «LA Fashion Week» في لوس أنجليس، وكان ضيف شرف الافتتاح، عارضا مجموعة من أحدث قطعه لمجموعة ربيع - صيف 2020.

وقدم شربل مجموعته التي تميزت بالألوان الصارخة كالأحمر والبرتقالي ومعظم القطع تم تلوينها يدويا من قبل زوي، مما أضاف لمسته الساحرة والخلاقة الخارجة عن أطر المألوف كالعادة.

وحاز المصمم العالمي بما قدمه إعجاب أبرز العاملين في مجال الموضة هناك، والحاضرين من الشخصيات والنجوم العالميين، أمثال تاي هانتر الإستايلست الخاصة لبيونسيه، ونجمة «WWE» المعروفة بـ«CJ Perry»، وفيفيان أورتيغا، وأورييل، وروب زانغاردي الإستايلست الخاصة بجينيفر لوبيز، وليلي غاليشي وغيرهم، وفق بيان المكتب الإعلامي للمصمم.

وفي السياق، اختار شربل أن يبدأ العرض بصوته يؤدي مقطوعة أوبرالية، سجلها في يوم واحد قبل سفره مع جوني يمين، حيث إن كثرا لا يعرفون أنه ومنذ صغره يغني اللون الأوبرالي وكان يواظب على تعلمه، لكنه مع انشغاله بعالم الموضة، استغنى قليلا عن موهبته، ليستغلها اليوم في عرضه الجديد، كخطوة جريئة وجديدة.

المصمم شربل زوي يقدم مجموعته الجديدة لربيع - صيف 2020 في لوس أنجليس (بوابة الوسط)

المصمم شربل زوي يقدم مجموعته الجديدة لربيع - صيف 2020 في لوس أنجليس (بوابة الوسط)

المصمم شربل زوي يقدم مجموعته الجديدة لربيع - صيف 2020 في لوس أنجليس (بوابة الوسط)

المصمم شربل زوي يقدم مجموعته الجديدة لربيع - صيف 2020 في لوس أنجليس (بوابة الوسط)

المصمم شربل زوي يقدم مجموعته الجديدة لربيع - صيف 2020 في لوس أنجليس (بوابة الوسط)