حاربي التجاعيد مع الحمص

الحمص من الحبوب التي تعتني ببشرتكِ وجمالك وتعمل على تفتيحها وترطيبها وشدها وإعادة إفراز الكولاجين المسؤول عن إخفاء التجاعيد، لذلك نقدِّم إليكِ قناع الحمص والفول لشد البشرة وتفتيحها، تعرَّفي على طريقة تطبيقه معنا وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق

مسحوق حمص مطحون.

حبات من الفول المطحون.

قليل من الماء.