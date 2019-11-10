خمس نصائح لصاحبة العيون الخضراء

دون شك، تلعب مستحضرات المكياج دوراً مهماً في إبراز لون العيون ومنحها إشراقة لا مثيل لها.

وإذ كنتِ صاحبة عيون خضراء، إليكِ خمس حيل في المكياج تساعدكِ في إبراز لون عينيكِ، اكتشفيها معنا، حسب «جمالك».

احرصي على اختيار لون بودرة خدود يميل إلى لون الدراق الدافئ أو الزهري. اختيار لون بودرة خدود مناسب يلعب دوراً مهماً في تفتيح العيون الخضراء ومنحها إشراقة ساحرة.

من الألوان التي ستُظهر العيون الخضراء بشكلٍ لافت وجذاب نذكر ماسكارا بنفسجية وبنية. تجرئي وطبقي أحد هذين اللونين على رموشكِ في كافة إطلالاتكِ سواء المسائية أو النهارية، واحصلي على نظرات مشرقة، جذابة وجميلة.

بالنسبة إلى ظلال العيون، لا بد من تطبيق أيضاً لون معين لإبراز جمال وإشراقة هذا التدرج من العيون. إن كنتِ صاحبة عيون خضراء، تبقى ألوان الآيشدو العنابية والبنفسجية بكافة تدرجاتها وتلك التي تميل إلى الأحمر الخيار الأمثل لكِ، إذ إنها تعكس النقرات الطبيعية في العيون وتبرز لون عيون الخضراء بشكلٍ لافت. كذلك، الآيشدو الذهبي مناسب أيضاً لصاحبات العيون الخضراء إذ إنه يبرزها بطريقة ساحرة.

مثل ظلال العيون والماسكارا، الكحل أو الايلاينر البنفسجي مناسب لكل عيون خضراء، إذ إنه سيظهر العيون بشكلٍ لافت وجذاب. إن كنتِ صاحبة عيون خضراء، تجرئي واعتمدي هذا اللون فوق عينيكِ، أسفلها أو داخلها واحصلي على لوك مميز من دون شك. كذلك، اللون البني سيمنحكِ نظرات مشرقة وجميلة. يُذكر أن اللون الأسود أيضاً يليق حتماً بلون العيون الخضراء وبكل تدر جات العيون.

مستحضرات مكياج العيون ليست وحدها الكفيلة في إبراز لون كل عيون خضراء بل تلعب أيضاً منتجات مكياج أخرى دوراً مهماً في ذلك تماماً مثل أحمار الشفاه. احرصي على اختيار لون روج أحمر فاتح أو داكن، زهري فاتح أم برتقالي فاتح.