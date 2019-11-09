بالخطوات.. تعرفي إلى كونتور رفع الخدين

يساعد الكونتور على تحديد ونحت ملامح الوجه بدقة واحترافية عالية، فيمكنك تصغير أو تكبير أو تحديد أجزاء محددة من الوجه من خلال استخدامه، واليوم نقدم إليك طريقة رفع الخدين باستخدام الكونتور، في خطوات سهلة وبسيطة تعرفي إليها معنا وفقا لموقع «جمالك».

كونتور رفع الخدين

- لتحصلي على مكياج مثالي خال من الشوائب، ابدئي أولا بغسل وجهك وتجفيفه جيدا، ومن ثم رطبيه واتركيه حتى يجف.

- قومي بتوزيع كريم الأساس ذي اللون المماثل للون بشرتك الطبيعي على كامل وجهك.

- سواء كنت ستستخدمين الكونتور الكريمي أو الكونتور البودرة، فقومي بتوزيع الكونتور ذي اللون الداكن على خدك، ابتسمي واستخدمي فرشاة متوسطة ووزعي الكونتور الداكن تحت تفاحة الخد مباشرة، ومديه للأعلى قليلا عن خط الابتسام باتجاه الأنف.

- وزعي الكونتور الداكن على الأماكن المتبقية من وجهك ألا وهي منبت الشعر، وجوانب الأنف وعظمتا الفك، ووزعي الكونتور الفاتح على منتصف الأنف، وتحت العين ومننتصف الذقن.

- ادمجي الكونتور الداكن باستخدام الفرشاة والكونتور الفاتح بالإسفنجة الرطبة.

- انثري بعضا من البرونزر على وجنتيك واستمتعي بإطلالتك النضرة.

