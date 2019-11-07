استخدام الطمي لتنظيف البشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 نوفمبر 2019, 03:14 مساء
استخدام الطمي لتنظيف البشرة (أرشيفية:انترنت)

يعد الطمي الطبي سلاحا فعالا لتنظيف البشرة والقضاء على الشوائب، التي قد تؤدي إلى ظهور البثور.

حيث يمتص الطمي الطبي الإفرازات الدهنية، التي تتسبب في انسداد مسام البشرة، كالإسفنجة، لتصبح المسام صغيرة الحجم، مما يمنح البشرة مظهرا جميلا، وفقا لمجلة «إن ستايل» الألمانية.

كما يعد الطمي الطبي كنزا من المعادن، حيث يزخر بالحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وبالتالي فهو يمتاز بتأثير مثبط للالتهابات ويعتني بالبشرة، مما يمنحها مظهرا يشع نضارة وحيوية.

وللحصول على النتائج المرجوة تنصح «إن ستايل»، وفقا لموقع «24» بتطبيق ماسك الطمي الطبي بمعدل مرة إلى مرتين خلال الأسبوع.

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