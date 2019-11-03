بالصور: جديد أزياء مايكل سينكو

لم يقتصر عرض الأزياء الخاص بالمصمم العالمي مايكل سينكو، خلال عروض أزياء «فاشيون فوروورد» في دبي على تقديم تشكيلة رائعة من الفساتين وحسب، بل كان العرض أشبه بعمل مسرحي غني بروح الفن الراقي في أروقة قصور روسيا القيصرية.

فقد استوحى مايكل سينكو تصاميمه لموسم 2020 هذه المرة من «بحيرة البجع» إحدى الروائع الموسيقية للموسيقي الرومانتيكي الروسي تشايكوفسكي، حيث جسد سينكو في أعماله الفتاة بقمة أنوثتها وترجم روح هذه الموسيقى بكل إتقان.

بدأ سينكو العرض بمجموعة فساتين تدرجت ألوانها من الأبيض إلى الرمادي، تخللتها بعض الأعمال باللون الوردي ودرجات الباستيل الناعم، كما طرح تصاميم رجالية ليقدم بذلك نموذج مثالي للأمير والأميرة التي لطالما شهدناهم في قصص الخيال.

بعد ذلك ظهرت العارضات بفساتين أنثوية بألوان الربيع الواهية من الأحمر، الأصفر، التركواز والأخضر لتعلن الربيع و تضفي أجواء من الحيوية على العرض.

اختتم مايكل سينكو عرضه بفستان أسود ليكمل به حكاية البجع الأسطورية التي بدأها أول العرض.

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