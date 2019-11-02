الملح والطماطم لتقشير الجسم

تقشير الجسم من الخطوات المهم اتباعها لإعادة نضارته والتخلص من الجلد الميت والحصول على جسم رطب وناعم.

لذلك نقدم إليك طرقا طبيعية لتقشير الجسم في المنزل تعرفي إليها معنا وفقا لموقع «جمالك».

الملح والعسل

- اخلطي 2 كوب عسل و2 كوب ملح، و6 ملاعق كاكاو و1/2 كوب زيت بذور العنب. قومي بتدليك جسمك بالعجينة التي حصلت عليها لدقائق، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.