الملح والطماطم لتقشير الجسم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 نوفمبر 2019, 12:53 مساء

تقشير الجسم من الخطوات المهم اتباعها لإعادة نضارته والتخلص من الجلد الميت والحصول على جسم رطب وناعم.

لذلك نقدم إليك طرقا طبيعية لتقشير الجسم في المنزل تعرفي إليها معنا وفقا لموقع «جمالك».

الملح والعسل
- اخلطي 2 كوب عسل و2 كوب ملح، و6 ملاعق كاكاو و1/2 كوب زيت بذور العنب. قومي بتدليك جسمك بالعجينة التي حصلت عليها لدقائق، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

الطماطم والبرتقال
- امزجي ملعقة كبيرة عصير ليمون، وعصير حبة طماطم، وملعقة كبيرة عصير برتقال، و1/2 كوب ماء وكمية مناسبة من الجيلاتين، وضعي الخلطة في وعاء على النار، وقلبيها حتى تمتزج جيدا، ثم اتركيها تبرد لنحو 30 دقيقة، بعدها طبقي الخلطة على جسمك، واتركيها حتى تجف تماما، ثم اشطفيه بالماء الدافئ فالبارد.
 

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