كيف تعتنين بشفاهك خلال فصل الشتاء؟

خطوات بسيطة للعناية بالشفاه خلال فصل الشتاء (أرشيفية:انترنت)

تتعرض الشفاه لكثير من عوامل الإجهاد خلال فصلي الخريف والشتاء، بسبب درجات الحرارة المنخفضة في الخارج وهواء المدفأة الجاف.

وتفتقر الشفاه إلى الدهون، لذا سرعان ما تتعرض للجفاف والتشقق، مما يفسد مظهرها الجمالي، وفقا لمجلة «وومان» النمساوية المعنية بالصحة والجمال.

ولمواجهة الجفاف والتشقق، تنصح «وومان» باستعمال مستحضرات العناية، كبلسم الشفاه، المحتوية على مواد فعالة تعمل على ترطيب الشفاه، مثل عسل النحل وشمع النحل وزبدة الشيا وزيت الزيتون وحمض الهيالورونيك.

ومن المهم أيضا أن تخلو مستحضرات العناية من المواد، التي تتسبب في تهييج بشرة الشفاه، مثل المواد الحافظة والمواد العطرية والزيوت المعدنية والسيليكون، وفقا لموقع «24».