بلقيس ودرة بنفس الإطالة.. من الأفضل؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 02:27 مساء

في بعض الأحيان، ترتدي إحدى النجمات تصميما قد سبق أن اعتمدته نجمة أخرى، وقد تكون هذه الخطوة عن طريق المصادفة، إلا أن اللجوء إلى التصميم عينه يضع النجمات في منافسة قوية على لقب صاحبة أجمل لوك في هذه القطعة. اعتمدت بلقيس فتحي ودرة زروق نفس التنورة من Dior من مجموعة خريف 2019.

كيف نسقت بلقيس فتحي تنورة ديور؟
- اختارت بلقيس فتحي هذه التنورة خلال المؤتمر الصحفي لافتتاح ممر المشاهير في دبي أثناء كريمها به. نسقت النجمة الإماراتية هذه التنورة مع تصاميم أخرى من توقيع ديور أيضاً، مرتديةً ثوبا أسود اتسم بالعقدة عند المنطقة العلوية. كما أضافت حزاما عريضا من الجلد من الدار عينها. أكملت النجمة لوكها ببوتس ذي كعب عال، مما منح لوكها ستايل عصريا.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت بلقيس فتحي تسريحة الشعر المموجة والمرفوعة من جانب واحد، وارتكز مكياجها على الألوان الترابية.

كيف نسقت درة زروق تنورة ديور؟
- نشرت درة زروق على إنستغرام صورا حيث ظهرت فيها مرتديةً تنورة ديور ونسقت معها تصاميم من العلامة نفسها. ارتدت ثوبا باللون الأسود ذي ياقة على شكل V إضافةً إلى أنها وضعت حزام ديور نفسه، والذي لجأت إليه بلقيس فتحي. كما انتعلت حذاء من الجلد الأسود.

- من الناحية الجمالية، لجأت درة زروق إلى تسريحة الكعكة المرتفعة مع خصلات منسدلة، إضافةً إلى أنها اعتمدت مكياجا ارتكز على أحمر الشفاه باللون الأحمر اللافت.
 

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