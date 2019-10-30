كيف تحمي يديك من التشقق؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 10:26 صباحا

تتعرض أيادينا للماء وتبعات الأنشطة اليومية المختلفة، وهو ما يجعلها عرضة للجفاف، لذلك يشدد المختصون على ضرورة الاعتناء ببشرة اليدين وإبقائها رطبة.

وتتأثر طبيعة بشرة الأيدي بشكل خاص في فصل الشتاء بسبب البرد الذي يسبب ضيق الأوعية وانخفاض الدورة الدموية في الجسم واليدين. ومما يزيد الأمر سوءا هو خلو الجزء الخلفي من اليد من أي غدد دهنية تحت الجلد، والتي عادة ما تبقي البشرة طرية، حسب موقع مجلة «فوكوس» الألمانية.

وفي الأجواء الباردة ينصح بوضع الكريم المرطب فوق اليدين عدة مرات في اليوم. إضافة إلى أن غسل اليدين يزيل الدهون التي تحتاج إليها البشرة. كذلك الماء الساخن يعزز ذلك، لذلك ينصح أطباء البشرة بغسل اليدين بزيت دهني وماء فاتر، وفق «الكومبس».

العناية ببشرة الوجه من التجاعيد قد لا تكشف العمر الحقيقي للشخص. لكن اليد كالوجه تظهر فيها التجاعيد بشكل كبير بسبب تعرضها للأشعة فوق البنفسجية الشديدة في الصيف والبرد الشديد في الشتاء. لذلك من يهمل تجاعيد اليد لا يمكنه إخفاء تقدم عمره حتى إن خلا وجهه من التجاعيد.

إذا كنت تعاني من الحساسية أو الإكزيما، فيوصي أطباء الأمراض الجلدية عادة باستخدام الكريمات، التي تحتوي على اليوريا أو حمض الهيالورونيك أو البانثينول، إذ تعد مهدئات حقيقية للبشرة ويمكنها إعادة طبقة الجلد الخارجي إلى التوازن، حسب موقع فوكوس الألماني.

من أجل رعاية اليدين بشكل مكثف، من الممكن وضع طبقة كثيفة من الكريم الدهني ومن ثم ارتداء القفازات القطنية وترك الكريم يأخذ مفعوله طوال الليل. ولكن مجلة «Öko-Test» وبعد اختبارها 50 نوعا مختلفا من الكريمات، تحذر من تلك التي تحتوي على مواد غير طبيعية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رويترز»: المركزي بالبيضاء يتسلم 4.5 مليار دينار مطبوعة في روسيا خلال 5 أشهر
ليبيا
غسان سلامة يفسر سبب استبعاد الليبيين عن مؤتمر برلين
ليبيا
«بين الأسماء وفيات».. ديوان المحاسبة يعلق العمل بقراري وزير التعليم ضد المعلمين
ليبيا
رئيس الاتحاد الليبي للدراجات يكشف لـ«بوابة الوسط» أسباب تدني نتائج اللعبة
رياضة محلية
«مباحثات زوارة» تعيد «مسار برلين» إلى صدارة المشهد الليبي
ليبيا
صندوق النقد: البطالة محرك للتظاهرات في دول عربية
اقتصاد
«تعليم الوفاق» تعتذر عن خطأ في قرار وقف مرتبات 152 ألف عامل في الوزارة
ليبيا
«رويترز»: مساعد البغدادي لعب دورا في الإيقاع به
عربى
إيقاف 805 مسؤولين بـ«تعليم الوفاق» عن العمل وإحالتهم للتحقيق
ليبيا
بالفيديو: ملخص وأهداف مباراة النصر ضد برولين الأوغندي بالكونفيدرالية
رياضة محلية
كاركاتير حليم - حل الأزمة الليبية
كاريكاتير
«دي فيلت»: موقف صادم لوزير خارجية ألمانيا في زوارة
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بيوجن» يفتح باب الأمل لعلاج ألزهايمر