كيف تحمي يديك من التشقق؟

تتعرض أيادينا للماء وتبعات الأنشطة اليومية المختلفة، وهو ما يجعلها عرضة للجفاف، لذلك يشدد المختصون على ضرورة الاعتناء ببشرة اليدين وإبقائها رطبة.

وتتأثر طبيعة بشرة الأيدي بشكل خاص في فصل الشتاء بسبب البرد الذي يسبب ضيق الأوعية وانخفاض الدورة الدموية في الجسم واليدين. ومما يزيد الأمر سوءا هو خلو الجزء الخلفي من اليد من أي غدد دهنية تحت الجلد، والتي عادة ما تبقي البشرة طرية، حسب موقع مجلة «فوكوس» الألمانية.

وفي الأجواء الباردة ينصح بوضع الكريم المرطب فوق اليدين عدة مرات في اليوم. إضافة إلى أن غسل اليدين يزيل الدهون التي تحتاج إليها البشرة. كذلك الماء الساخن يعزز ذلك، لذلك ينصح أطباء البشرة بغسل اليدين بزيت دهني وماء فاتر، وفق «الكومبس».

العناية ببشرة الوجه من التجاعيد قد لا تكشف العمر الحقيقي للشخص. لكن اليد كالوجه تظهر فيها التجاعيد بشكل كبير بسبب تعرضها للأشعة فوق البنفسجية الشديدة في الصيف والبرد الشديد في الشتاء. لذلك من يهمل تجاعيد اليد لا يمكنه إخفاء تقدم عمره حتى إن خلا وجهه من التجاعيد.

إذا كنت تعاني من الحساسية أو الإكزيما، فيوصي أطباء الأمراض الجلدية عادة باستخدام الكريمات، التي تحتوي على اليوريا أو حمض الهيالورونيك أو البانثينول، إذ تعد مهدئات حقيقية للبشرة ويمكنها إعادة طبقة الجلد الخارجي إلى التوازن، حسب موقع فوكوس الألماني.

من أجل رعاية اليدين بشكل مكثف، من الممكن وضع طبقة كثيفة من الكريم الدهني ومن ثم ارتداء القفازات القطنية وترك الكريم يأخذ مفعوله طوال الليل. ولكن مجلة «Öko-Test» وبعد اختبارها 50 نوعا مختلفا من الكريمات، تحذر من تلك التي تحتوي على مواد غير طبيعية.