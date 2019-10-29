أفضل حقائب العام 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 أكتوبر 2019, 02:06 مساء

الكثير من الفتيات يقع في حيرة شديدة، خاصة عندما يرون العديد من المتاجر تعرض أشكالا وتصاميم متنوعة من الحقائب.

لهذا، نقدم لكِ أحدث صيحات حقائب اليد لخريف وشتاء 2020 والتي يجب أن تبحثي عنها بالمتاجر خلال رحلة تسوقك، وفق «فستاني».

الحقائب الدائرية
وما زالت الحقيبة الدائرية تتصدر صيحات موضة الحقائب، فبلاشك ستجدينها رائجة في شتاء 2020. فهي عادة تأتي بحجم صغير وفي أغلب الأحيان لا تسع الكثير من الأغراض، لكنها بالتأكيد ستكمل إناقة إطلالتك.

حقائب الفرو
مازالت الحقيبة الفرو تواكب صيحات الموضة، فسبق وأن ظهرت بشتاء 2018 وما زالت تفرض سيطرتها بشتاء 2020. فهي مصنوعة من الفرو الصناعي والذي يمنحها لمسة من الترف. كما تتوافر بالعديد من الألوان والتصميمات.

الحقائب ذات رسومات 3D
إن كنتِ من محبي الفنون، فنعتقد أن الحقائب ذات الرسومات الـ3D أو المجسمة ستكون مناسبة لك. فهي من الصيحات الرائجة بشتاء 2020، وتأتي برسومات مجسمة متنوعة كالورود مثلا.

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