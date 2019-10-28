طرق تنظيف ملابسك الجلد

من الصعب تنظيف البقع التي تفتك بالجلد الطبيعي، لذلك نقدم إليك اليوم طرقا بسيطة ستساعدك على تنظيف ملابسك الجلد والحفاظ عليها، وذلك وفقا لموقع «أنوثة».

- لا تضعي ستراتك وأغراضك المصنوعة من الجلد في الغسالة. ارسليها إلى المصبغة أو قومي بتنظيفها بنفسك بالطريقة التالية:

تنظيف الملابس الجلدية من الخارج:

- ضعي مياها فاترة في دلو صغير وأضيفي بعضا من الصابون المتخصص لغسل الملابس

- بللي اسفنجة نظيفة وامسحي البطانة بهدوء ووقاية ثم جففيها بإسفنجة ثانية.

تنظيف الملابس الجلدية من الداخل:

- استخدمي المكنسة الكهرباية لتنظيف الملابس الجلدية من الداخل من أي غبار يكون قد علق بها.

- ضعي مياها فاترة في دلو صغير وأضيفي بعضا من صودا الخبز والصابون وقليلا من الخل الأبيض

- استخدمي إسفنجة وبلليها من المزيج وامسحي البطانة بلطافة وهدوء ثم استخدمي إسفنجة جافة تماما لتزيلي المياه.

خطوتان ستخفيان البقع عن الجلد باستخدام الخل الأبيض:

- أضيفي ملعقة ضغيرة من الخل الأبيض في كوب من المياه الفاترة

- غطسي قطعة من القطن في المزيج وافركي بها البقعة لثوان قليلة.

