طرق تنظيف ملابسك الجلد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 06:22 مساء

من الصعب تنظيف البقع التي تفتك بالجلد الطبيعي، لذلك نقدم إليك اليوم طرقا بسيطة ستساعدك على تنظيف ملابسك الجلد والحفاظ عليها، وذلك وفقا لموقع «أنوثة».

- لا تضعي ستراتك وأغراضك المصنوعة من الجلد في الغسالة. ارسليها إلى المصبغة أو قومي بتنظيفها بنفسك بالطريقة التالية:

تنظيف الملابس الجلدية من الخارج:
- ضعي مياها فاترة في دلو صغير وأضيفي بعضا من الصابون المتخصص لغسل الملابس
- بللي اسفنجة نظيفة وامسحي البطانة بهدوء ووقاية ثم جففيها بإسفنجة ثانية.

تنظيف الملابس الجلدية من الداخل:
- استخدمي المكنسة الكهرباية لتنظيف الملابس الجلدية من الداخل من أي غبار يكون قد علق بها.
- ضعي مياها فاترة في دلو صغير وأضيفي بعضا من صودا الخبز والصابون وقليلا من الخل الأبيض
- استخدمي إسفنجة وبلليها من المزيج وامسحي البطانة بلطافة وهدوء ثم استخدمي إسفنجة جافة تماما لتزيلي المياه.

خطوتان ستخفيان البقع عن الجلد باستخدام الخل الأبيض:
- أضيفي ملعقة ضغيرة من الخل الأبيض في كوب من المياه الفاترة
- غطسي قطعة من القطن في المزيج وافركي بها البقعة لثوان قليلة.
 

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