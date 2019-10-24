«نايكي» تعلن اسم مديرها العام الجديد

جون دوناهو سيتقلد منصب المدير العام في 2020 (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة «نايكي» للملابس والأكسسوارات الرياضية، الثلاثاء، أن مارك باركر الذي يترأسها منذ 2006 سيتنحى عن مهامه كمدير عام، على أن يحل محله في 2020 جون دوناهو، الذي عمل لسنوات في كبرى المجموعات المعلوماتية.

وسيبقى باركر، الذي خلف مؤسس «نايكي» فيل نايت، رئيسا تنفيذيا لمجلس الإدارة، وفق «فرانس برس».

وأكد باركر في مقابلة عبر محطة «سي إن بي سي» الإخبارية: «سأكون فاعلا وملتزما جدا»، متمنيا حصول انتقال «سهل».

وفي ظل قيادته، تقدمت مبيعات الشركة وسجل سعر أسهمها في البورصة ارتفاعا كبيرا.

لكن جرى التداول باسمه أخيرا في فضيحة طاولت «نايكي». وارتبطت القضية بتجميد مهام المدرب، ألبرتو سالازار، المكلف برنامج تدريب في ألعاب القوى تموله «نايكي» لأربع سنوات، بتهمة انتهاك القواعد المتبعة بشأن تناول المنشطات.

ويعرف دوناهو «نايكي» جيدا، إذ يشغل عضوية مجلس إدارتها منذ 2014.

ويشغل دوناهو حاليا منصب المدير العام لشركة «سرفيس ناو» للبرمجيات، ورئيس مجلس إدارة «باي بال». وهو كان بين 2008 و2015 رئيسا لـ«إي باي» بعدما شغل رئاسة مجلس إدارة «باين أند كو».

وعلق دوناهو في بيان: «أنا فخور لأني كنت على صلة بمغامرة (نايكي) خلال السنوات الخمس الأخيرة بفضل دوري في مجلس الإدارة. أتحرق شوقا لأتمتع بعضوية كاملة في الفريق والعمل بصورة وثيقة أكثر مع مارك، والاستناد إلى نجاح نايكي واغتنام الفرص الآتية».

ويأتي الإعلان عن هذا التغيير على رأس المجموعة الرياضية العملاقة تزامنا مع مغادرة مؤسس مجموعة «أندر أرمور» كيفن بلانك منصبه. هذا الأخير الذي أسس الشركة سنة 1996 سيسلم مهامه في الأول من يناير 2020 لباتريك فريسك.