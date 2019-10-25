ماء الورد لوجه مثالي

عزيزتي، استخدمي الخلطات والنصائح التالية التي توصي باستخدام ماء الورد للوجه، لتنعمي ببشرة نضرة ومشرقة.

تونر للوجه بماء الورد

المكونات

¼ كوب ماء ورد

2 ملعقة جل الصبار

2 نقطة زيت لوز حلو

الطريقة

في زجاجة فارغة، اخلطي المكونات معًا حتى تصير مزيجًا متجانسًا.

ضعي قليلًا من المزيج على قطنة، وامسحي بها وجهكِ ورقبتكِ.

استخدميه يوميًّا قبل النوم، للحفاظ على نضارة بشرتكِ.

مثبت مكياج بماء الورد

المكونات

2 ملعقة كبيرة ماء ورد

2 ملعقة كبيرة جل الصبار