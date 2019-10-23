أفضل صيحات «البوت» لخريف وشتاء 2020

مع اقتراب حلول فصل الشتاء، تستعد كل امرأة لشراء «البوت»، وهو إحدى القطع الأساسية في خزانة الأحذية.

وكي تكوني مستعدة لاستقبال فصل الشتاء يجب أن تكوني على علم بصيحات «البوت» هذا العام، فهناك موديلات جديدة تصدرت صيحات الأحذية لخريف 2019 وشتاء 2020، وهناك بعض صيحات «البوت» من العام الماضي، حسب «فستاني».

«البوت» العالي

«البوت» العالي الذي يغطي منطقة الركبة ويسمى بـ«Over the knee boots» من الموديلات الرائجة بشكل كبير في شتاء 2020. وذلك على الرغم أنه من الصيحات التي ظهرت من قبل منذ عامين وما زالت مستمرة لتكمل أناقتك. فكان «البوت» العالي الذي يغطي الركبة اختيار عديد من مدوني الموضة والنجمات في الحصول على مظهر كلاسيكي جذاب.

راعي البقر

عادت من جديد موضة «بوت» راعي البقر أو الـ«Cowboy»، وهي قطعة عصرية مليئة بالحيوية تتناسب دائما مع أغلب موديلات الملابس. فلفتت انتباهي بأكثر من شكل بموديل قصير «Half boot» أو مع «البوت» العالي. كما تم الاعتناء بتقديم «بوت» راعي البقر بألوان متعددة أو مزين بنقوش كي يتناسب مع شخصية المرأة الجريئة.

«بوت» المطر

«بوت» المطر قطعة ذات تصميم بسيط للغاية ولكن هذا العام لفت أنظارنا بظهوره بتصميمات متنوعة كي تنال إعجاب متابعي الموضة. فلفت أنظارنا ظهوره بشكل عصري فريد في عديد من دور الأزياء العالمية. ففي بعض الأحيان تم تقديم «بوت» المطر بشكل بسيط مع كعب عال، وفي أحيان أخرى زينته بعض التفاصيل كي تمنحك مظهرا أنيقا.

«البوت» الفيكتوري

رغم أن «البوت» المستوحى من الطابع الفيكتوري قطعة غير تقليدية عند ارتدائها في هذا العصر، فإنه تم تقديمه ضمن موضة خريف شتاء 2020 بشكل مختلف كي يناسب شخصية كل امرأة. لذلك شاهدنا «البوت» بأطوال متنوعة تزينها الأربطة بالكامل من الأمام أو الجنب. أما كعب «البوت» فكان متنوعا هو الآخر بين الرفيع أو السميك.

«البوت» الفرو

ترتبط دائما أقمشة الفرو مع الأجواء الشتوية فشاهدناها تسيطر على أغلب صيحات الملابس، ولكن هذا العام ظهرت مع موضة «البوت» لشتاء 2020. حيث تم تقديم «البوت» الفرو الصناعي بشكل كبير بأكثر من شكل كي يلبي ذوق كل امرأة. حيث ظهر «البوت» المغطى بالفرو بالكامل، كما برز «البوت» المزين بتفاصيل من الفرو بشكل عصري والتي دائما ما نختارها في إطلالتنا اليومية في الشتاء.

الجلد الطبيعي الأشبه بالجوارب

لفت انتباهي اهتمام عديد من دور الأزياء بتقديم موديلات «البوت» من الجلد ولكنها أشبه بالجوارب. وعلى الرغم من أنها ظهرت منذ عامين أو أكثر فإنها عادت من جديد بشكل مميز كي تمنحك مظهرا أنيقا. فهي قطعة يمكنك اختيارها وتنسيقها سواء بالشكل الكلاسيكي أو العصري.