العسل لرموش طويلة وقوية

صاحبات الرموش الخفيفة، في الكثير من الأحيان، لا يكفيهن استعمال الماسكرا للحصول على رموش كثيفة وطويلة، لذلك نقدِّم لكِ حلولًا طبيعية فعالة للحصول على رموش طويلة وقوية بتكاليف قليلة، وذلك وفقًا لموقع «جمالك».

العسل وزيت اللوز

العسل غني بمجموعة من الأحماض الأمينية التي تعمل على نمو الخلايا وتجديدها. كذلك، هو يحتوي على فيتامينات مختلفة، تمنع حدوث أي نوع من البكتيريا في الشعيرات مما يؤدي إلى تساقطها، كما تحافظ على رطوبتها.

طريقة عمل خلطة العسل لتطويل الرموش.

- ضعي ملعقة من العسل مع ملعقة من زيت اللوز.

- اخلطي المزيج جيدًا وضعيه في عبوة ماسكارا فارغة.

- طبقي المزيج يوميًّا لتطويل الرموش وتكثيفهما.

