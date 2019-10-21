حل سحري من مواد طبيعية لفراغات الشعر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 03:10 مساء

فراغات الشعر مشكلة جمالية تعانيها الكثير من النساء، وتبحث السيدات بشكل مستمر عن حلول فعالة لهذه المشكلة، لذلك نُقدم لكِ طريقة طبيعية منزلية للتخلص من هذه المشكلة تمامًا، تعرفي معنا على المكونات وطريقة التطبيق وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق
ربع كوب من حامض الليمون غني بفيتامين «C»، حمض الفوليك، الكالسيوم، الماغنيسيوم والفسفور.
ربع كوب من خل التفاح غني بحمض الهيدروكسي، الفيتامين ب، الفيتامين ج.
ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع غني بالدهون غير المشبعة ومضادات الأكسدة.
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون غني بالأحماض الدهنية، الأميغا 3 والفيتامين هـ.

طريقة التحضير والتطبيق
- امزجي المكونات معًا للحصول على خليط متجانس من بعدها، ضعي المزيج على الشعر ودلكي به جيدًا فروة الرأس، فهذه الخطوة ستساعد الخلايا على امتصاص المكونات لمعالجة تلك التالفة ومساعدتها على النمو مجددًا.
- انقعي الخصلات بهذه الخلطة لمدة نصف ساعة، ومن ثم اغسلي شعركِ، وكرري هذه الخلطة مرة كل أسبوع للحصول على أفضل نتائج.
 

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