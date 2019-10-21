البنفسجي يليق بك.. هكذا ستبدو إطلالتك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 02:20 مساء

يعبر اللون البنفسجي عن الفرح والانتعاش ويمنح المرأة الرقي والأناقة، وربما ذلك ما دفع دور أزياء عدة إلى أن تقدم هذا الموسم تصاميم تتميز بتدرجات اللون البنفسجي من الباستيل الخفيف إلى التدرجات الداكنة.

إذا أردتِ أن تعتمدي اللون البنفسجي بالكامل بإطلالاتكِ الكاجوال، ارتدي بلوزة مع سروال من القماش مثلاً أو ارتديها مع تنورة، حسب «جمالك».

وإذا أردتِ إطلالة كاجوال شيك، اعتمدي قميصًا مع تنورة أو مع سروال وسترة من الفرو.

ويمكنكِ اعتماد حلة كاملة باللون البنفسجي وانتعلي الأحذية ذات الكعب العالي. كما يمكنكِ ارتداء فستان ميدي يتسم بهذا اللون مع بوت طويل.

ولإطلالاتكِ المسائية غير الرسمية، ارتدي فستانًا باللون البنفسجي طويلًا وتميزي بلوك أنيق. أما لسهراتكِ المسائية الرسمية فارتدي فستانًا طويلًا مطرزًا بالحبيبات البراقة البنفسجية وتميزي بلوك مليء سحرًا وبريقًا أو ارتدي فستانًا من التول ذا كشاكش وقصة منتفخة.

ولإطلالة كاجوال، اعتمدي سروالًا باللون الأبيض العاجي ونسقيه مع كنزة صوفية باللون البنفسجي مثلاً، كما يمكنكِ اختيار قميص يتسم بهذا اللون ونسقيه مع جينز.

للوك كاجوال شيك، اختاري سروالًا من القماش باللون البنفسجي ونسقيه مع قميص باللون الأسود، وانتعلي حذاءً ذات كعب عالٍ أو اعتمدي بليزر بهذا اللون مع سروال أسود.

إذا كنتِ تحبين المجازفة في لوكاتكِ، فنسقي اللون البنفسجي مع لون آخر قوي مثل اللون الأخضر أو اعتمدي جوارب النيلون الطويلة باللون البنفسجي: ستنقل حتمًا إطلالتكِ إلى مستوى آخر وتسلط كل الأضواء عليكِ.

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