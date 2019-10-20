جينيفر لوبيز بفستان زفاف من تصميم زهير مراد

تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بفستان زفاف فاخر مطرز بعناية، لتشعل الأجواء عبر مدونات الموضة والأزياء عبر منصات السوشيال ميديا، حيث يحمل توقيع المصمم العالمي زهير مراد.

لن تصدقي كم مرة ارتدت جينيفر لوبيز فستانها الأيقوني على مدى 20 عامًا بالطبع، جينيفر لوبيز لم تعلن بعد موعد زفافها من خطيبها نجم البيسبول الشهير أليكس رودريغيز، مما أثار التساؤلات حول سر فستان الزفاف الفاخر الذي شوهدت وهي ترتديه مؤخرًا في حديقة ماديسون سكوير.

النجمة العالمية ارتدت الفستان الفخم من أجل تصوير مشهد زفافها ضمن أحداث فيلمها الجديد Marry Me، الذي تدور أحداثه حول مغنية بوب شهيرة كانت تجهز لحفل زفافها إلى خطيبها نجم الروك الشهير، ولكنه هجرها فجأة لتقرر الزواج من أحد الأشخاص المتواجدين بالحديقة لكي تحفظ كبرياءها أمام المصورين.

الفستان من التول العاجي المطرز يدويًّا بخطوط ذهبية أنيقة، وجاء بصدر مكشوف ودون حمالات مع تنورة واسعة متعددة الطبقات وطرحة طويلة وممتدة تزيدها جاذبية وأنوثة.

هذا المحتوى من «ليالينا»