جينيفر لوبيز بفستان زفاف من تصميم زهير مراد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 أكتوبر 2019, 05:04 مساء

تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بفستان زفاف فاخر مطرز بعناية، لتشعل الأجواء عبر مدونات الموضة والأزياء عبر منصات السوشيال ميديا، حيث يحمل توقيع المصمم العالمي زهير مراد.

لن تصدقي كم مرة ارتدت جينيفر لوبيز فستانها الأيقوني على مدى 20 عامًا بالطبع، جينيفر لوبيز لم تعلن بعد موعد زفافها من خطيبها نجم البيسبول الشهير أليكس رودريغيز، مما أثار التساؤلات حول سر فستان الزفاف الفاخر الذي شوهدت وهي ترتديه مؤخرًا في حديقة ماديسون سكوير.

النجمة العالمية ارتدت الفستان الفخم من أجل تصوير مشهد زفافها ضمن أحداث فيلمها الجديد Marry Me، الذي تدور أحداثه حول مغنية بوب شهيرة كانت تجهز لحفل زفافها إلى خطيبها نجم الروك الشهير، ولكنه هجرها فجأة لتقرر الزواج من أحد الأشخاص المتواجدين بالحديقة لكي تحفظ كبرياءها أمام المصورين.

الفستان من التول العاجي المطرز يدويًّا بخطوط ذهبية أنيقة، وجاء بصدر مكشوف ودون حمالات مع تنورة واسعة متعددة الطبقات وطرحة طويلة وممتدة تزيدها جاذبية وأنوثة.

هذا المحتوى من «ليالينا»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

4 ملايين دينار لدعم الاتحادات.. والكرة تنتظر الـ«فيفا»
رياضة محلية
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
«يونيسيف»: 16 مليون طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال ...
عربى
(بالفيديو) مظاهرات تشيلي .. اشتباكات وقتلى وحظر تجول
دولى
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
اجتماع القاهرة: الإعداد لجلسة تجمع النواب في غات لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية
ليبيا
60 يوما لـ«نورلاند»: نشاط دبلوماسي اعتيادي.. أم تسخين طبخة أميركية جديدة؟
ليبيا
«ضيوف» هشام مطر يتحدثون عن «الهوية والمنفى»
ثقافة وفن
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
علي شمسي أحد أعيان مرزق: 4 آلاف من مواطني مرزق تم تهجيرهم ونزحوا من المدينة
ليبيا
وزارة الاقتصاد: 48 مليار دينار ميزانية ليبيا في 2020 دون عجز أو دين عام
ليبيا
مدير «مكافحة الأمراض» لـ«الوسط»: 10 آلاف إصابة بـ«اللشمانيا»
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شركة أميركية تبدأ في تسليم البضائع بطائرات مسيرة