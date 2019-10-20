جديد حسين بظاظا لربيع 2020

قدم حسين بظاظا مجموعته لربيع 2020 ضمن أسبوع الموضة العربي في دبي. «Experiment 2020»، والتى تتميز بنكهة خاصة ولوكات مبتكرة .

طغت أقمشة الجلد، الدانتيل، الحرير والأقمشة المطرزة بالحبيبات البراقة.

سيطرت على التصاميم الألوان الحيادية مثل اللون الكحلي، الأسود واللون الأبيض. كما أتت بعض اللوكات باللون الفضي واللون البنفسجي. زينت الرسومات المستوحاة من الفضاء ونقشة نقاط البولكا المبتكرة بعض الملابس.

طغت على هذه المجموعة فساتين سهرة طويلة، فساتين وتنانير ميدي.

بالنسبة للأكسسوارات، فقد زينت الأحزمة المتوسطة بعض الملابس بالعرض، وارتدت بعض العارضات القفازات الطويلة. وتنوعت الأحذية ما بين البوت الطويل والمول الملون ذي الكعب العالي.

