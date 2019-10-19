خلطة طبيعية لتبييض اليدين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 أكتوبر 2019, 01:44 مساء

اسوداد اليدين مشكلة تعاني منها كثير من السيدات بسبب التعرض الدائم للشمس وأحيانا بسبب الجفاف الناتج من استخدام مواد كيماوية بشكل مستمر، وتبحث عن أي وصفة للتخلص منها، لذلك نقدم لك اليوم وصفات طبيعية من بيكربونات الصوديوم وغير مكلفة ولا تؤذي البشرة.

تعرفي إلى هذه الوصفات وطبقيها بنفسك، وذلك وفقا لموقع «بشرتي».

بيكربونات الصوديوم وزيت الزيتون
كل ما تحتاجين إليه لتطبيق هذه الوصفة هو خلط كمية متساوية من بيكربونات الصوديوم وزيت الزيتون، ومن ثم تدليك ظهر يديك بالخليط لمدة عشر دقائق ومن بعدها شطف بشرتك بالماء الفاتر وترطيبها بالمرطب المناسب.

بيكربونات الصوديوم والعسل
يعتبر العسل من أكثر المكونات الطبيعية فائدة للبشرة، قد لا يسهم في تبييض البشرة وحده، ولكنه يساعد في زيادة إشراقها والتخفيف من جفافها، وهذا يعتبر من الأسباب الرئيسية لاسوداد البشرة، وتعتبر إضافته إلى بيكربونات الصوديوم في الخلطات أمرا فعالا لتبييض البشرة، ولذا لا تترددي بخلط 3 ملاعق من العسل الطبيعي مع 3 ملاعق من بيكربونات الصوديوم، ومن ثم وزعيها على ظهر يديك بالتساوي مع التدليك واتركيها لمدة 20 ثانية قبل شطفها بالماء الفاتر.

بيكربونات الصوديوم والكركم وماء الورد
يعتبر الكركم من أقوى مكونات الطبيعة المبيضة للبشرة، ولذا لا تترددي بخلط 3 ملاعق من بودرة الكركم الطازجة وملعقتين من بيكربونات الصوديوم و4 ملاعق من لبن الزبادي، ومن ثم وزعي الخلطة على كامل يديك مع الفرك لمدة 6 دقائق ومن بعدها اتركيها 20 دقيقة أخرى لتمتصها البشرة، واشطفي بشرتك بعدها بالماء الفاتر.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدير «مكافحة الأمراض» لـ«الوسط»: 10 آلاف إصابة بـ«اللشمانيا»
ليبيا
اعتراف من البيت الأبيض يعزز موقف الساعين لعزل ترامب
دولى
حقوقيون بالأمم المتحدة يدعون مالطا إلى بذل مزيد من الجهد في قضية «غاليتزيا»
دولى
مقاتلات أميركية تدمر مركزا للعمليات شمال سورية بعد الانسحاب منه
دولى
في العدد 204: المدنيون يدفعون فاتورة الحرب وإضراب المعلمين يشل المدارس
ليبيا
البزار للعناية بالبشرة المختلطة
أناقة وجمال
لودريان يحدد 7 أسس للخروج من الأزمة الليبية
ليبيا
حفتر لـ«سبوتنيك»: ندعم جهود سلامة وندعو لرفع حظر التسليح عن ليبيا
ليبيا
بعد غياب لعقود.. «باص المدينة» يعود لطرابلس بـ20 مسارا و35 حافلة كمرحلة أولى
ليبيا
موقع أميركي: غارات «أفريكوم» قضت على ثلث عناصر «داعش» في ليبيا
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل عنا الشيخ مصطفى عبد السلام التريكي
ثقافة وفن
توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حظر إعلانات المشروبات الغازية والعصائر في سنغافورة