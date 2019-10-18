البزار للعناية بالبشرة المختلطة

البشرة المختلطة تحتاج إلى عناية خاصة لإعادة نضارتها وبريقها.. اليوم نقدم إليك قناع البزار والحليب، للعناية ببشرتك وجمالها، وذلك وفقا لموقع «بشرتك».

المكونات وطريقة التطبيق

أضيفي ملعقة من البزار إلى ربع كوب من الحليب الطازج، واخلطي المكونات معا جيدا، ثم مددي الخلطة على البشرة بلطف وبالتساوي، ودعيها حتى تجف أو لمدة لا تزيد على الدقائق العشر، ثم اغسلي البشرة بالماء الفاتر. يلعب كل من الحليب والبزار دورا مهما في العناية بالبشرة والتخلص من التصبغات والبقع التي عليها. طبقي هذه الخلطة مرتين في الأسبوع، واحصلي على نتيجة مرضية في أقل من أسبوعين.

