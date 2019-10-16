البليزر الجلد على عرش موضة الشتاء

البليزر من القطع التي لا تغيب عن التصميمات العالمية مطلقا، فهي قطعة أساسية في خزانة كل سيدة، ويتربع على عرش الموضة هذا الشتاء البليزر الجلد، وله عدة طرق للارتداء.

ونقدم إليك بعضا منها لتحصلي على قطعة وتتماشى مع الموضة العالمية.. تعرفي على طريقة تنسيقه معنا وفقا لموقع «جمالك».

للوك كاجوال

- اعتمدي سروالا جينز مع البليزر وتيشرت وانتعلي سنيكرز، أو ارتدي البليزر مع شورت وتوب وانتعلي بوتس أقصر من الركبة بقليل.

- او اعتمدي البليزر مع سروال من الجلد ونسقيه مع توب قطنية وحذاء ذي كعب عالٍ أو نسقيها مع توب مطرزة، كما ويمكنكِ اعتمادها مع الجينز وانتعال بوتس ذي كعب عال.

للوك رسمي

- اعتمدي البليزر الجلد مع فستان طويل ومنسدل وانتعلي الكعب العالي أو اعتمدي سروالا واسعا من القماش مع توب منمقة.

أما إذا كنتِ صاحبة أسلوب جريء وتحبين أن تتميزي بلوكاتكِ، اختاري البليزر المرفقة بجيوب كبيرة أو نسقيها كفستان مع جوارب نيلون طويلة وسميكة وانتعلي بوتس بحدود الركبة.

