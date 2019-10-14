استوحي إطلالتك من الملكة رانيا

هذا الأسبوع، أثبتت الملكة رانيا أنها لا تخطئ في اختيار إطلالتها، إذ لجأت إلى 3 اختيارات راقية تتمتع بأسلوب أنيق يجمع ما بين العصرية والكلاسيكية، فتطل في كل مرة بلوك لافت للأنظار.

طلة الملكة رانيا في مصر

خلال زيارة لها إلى مصر برفقة زوجها الملك عبدالله الثاني وتحديداً للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزوجته انتصار السيسي، لجأت الملكة رانيا إلى إطلالة أنيقة ولافتة في الوقت عينه. اختارت فستانا متوسط الطول باللون الأحمر من Andrew GN. تميز التصميم بأكمامه المنتفخة التي أضافت لمسة مرحة وعصرية إلى التصميم كما بالحزام الذي حدد خصر الملكة رانيا النحيف. مع هذا الفستان، نسقت الملكة رانيا ستيليتو من Dior وحقيبة يد صغيرة بنقشة الثعبان وذلك وفقا لموقع «جمالك».

من الناحية الجمالية، اختارت الملكة رانيا تسريحة الشعر المموج المنسدل على كتفيها، كما لجأت إلى مكياج ارتكز على العيون السموكي وأحمر الشفاه الحيادي.

الملكة رانيا خلال لقائها المصممين في الأردن

خلال لقائها المصممين الأردنيين في أسبوع عمان للتصميم في الأردن لجأت الملكة رانيا إلى إطلالة منعشة باللون الأبيض منكهة بلمسة مميزة بالتدرج الأبيض العاجي. ارتدت الملكة رانيا تنورة من Loewe اتسمت بقصتها غير المتوازية وبقطعة القماش باللون الأبيض العاجي الملفوفة على خصرها.

كما انتعلت حذاء من Malone Souliers مزج أيضاً بين اللونين الأبيض والأبيض العاجي، هذا وحملت حقيبة باللون البيج من Scotria.

من الناحية الجمالية، اختارت أيضاً الملكة رانيا في هذا اللوك تسريحة الشعر المموج والمنسدل على كتفيها كما اعتمدت مكياجا ارتكز على العيون السموكي، الخدود الوردية وأحمر الشفاه الحيادي.

طلة الملكة رانيا خلال لقائها سيدات من الشونة الشمالية في الأردن.

في هذه الزيارة، لجأت الملكة رانيا إلى إطلالة أنيقة وعملية في الوقت عينه. ارتدت سروالا ذي قصة كلاسيكية باللون الأسود ونسقت معه قميصا اتسم بالأسلوب الشرقي ومزج بين اللونين الأسود والأزرق الكحلي. أضافت الملكة رانيا حزاما رفيعا باللون البني نحت خصرها كما حملت حقيبة باللون الكحلي وانتعلت حذاء ستيليتو أسود.

من الناحية الجمالية، اختارت الملكة رانيا تسريحة شعر مقترنة بضفيرة عند المنطقة الأمامية، منحتها لوكا شبابيا مميزا، كما اختارت مكياجا ناعما.

