تخلصي من الكلف مع هذا القناع

الكلف هو تصبغ شديد للجلد يظهر على شكل بقع بنية أو داكنة على الجبهة أو الخدين أو الذقن أو حتى الرقبة.

و يحدث الكلف في كثير من الأحيان عند النساء أكثر من الرجال، وهذا لأن الزيادة في الهرمونات الأنثوية تسبب زيادة الميلانين.

لذلك نقدِّم لكِ طريقة منزلية طبيعية تخلصكِ من هذه المشكلة تمامًا، تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسكِ وذلك وفقًا لموقع «بشرتك دوت كوم».