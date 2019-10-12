تخلصي من الكلف مع هذا القناع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 أكتوبر 2019, 01:26 مساء

الكلف هو تصبغ شديد للجلد يظهر على شكل بقع بنية أو داكنة على الجبهة أو الخدين أو الذقن أو حتى الرقبة.

و يحدث الكلف في كثير من الأحيان عند النساء أكثر من الرجال، وهذا لأن الزيادة في الهرمونات الأنثوية تسبب زيادة الميلانين.

لذلك نقدِّم لكِ طريقة منزلية طبيعية تخلصكِ من هذه المشكلة تمامًا، تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسكِ وذلك وفقًا لموقع «بشرتك دوت كوم».

المكونات وطريقة التطبيق
موزة ناضجة
ملعقتان كبيرتان من حليب الزبادي العادي.
3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون .
قومي بتقشير الموزة وهرسها جيدًا، ومن ثم أضيفي الزبادي واخلطيهم جيداً قبل إضافة عصير الليمون واخلطي المكونات جميعها جيدًا للحصول على خليط متجانس.
وزعي الخليط على الأماكن التي يتواجد فيها الكلف واتركيه لمدة 30 دقيقة ومن بعدها اشطفي الوجه بالماء الفاتر وعليكِ المواظبة على تطبيقها 3 مرات في الأسبوع، وسوف تلمسين نتائج مضمونة بعد أسبوعين من بدء الاستخدام.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفاصيل اتفاق تجاري «مهم جدا» بين واشنطن وبكين
اقتصاد
المصير المجهول يطارد الدوري الليبي
رياضة محلية
في العدد 203: استمرار التصعيد العسكري ومخاوف من انعكاسات الاجتياح التركي لسورية ...
ليبيا
مصدر أمني: العثور على جثتين لامرأتين سودانيتين وخطف 3 أخريات في بنغازي
ليبيا
مصدر أمني: العثور على جثتين لامرأتين سودانيتين وخطف 3 أخريات في بنغازي
ليبيا
«مالية الوفاق» تنتقد عدم فتح حساب رسوم النقد الأجنبي
ليبيا
داخلية الوفاق تنفي علمها بمداهمة مقهيين و«رواد» يؤكدون الواقعة
ليبيا
الأمم المتحدة: اليمن سيصبح أفقر دولة إذا استمرت الحرب حتى 2022
عربى
الصين تحارب الأموات.. تدمير مقابر مسلمي الإيغور في شينجيانغ الصينية
دولى
وثائقي جديد يكشف دور بريطانيا في انقلاب إيران العام 1953
ثقافة وفن
41.4 مليار دينار إجمالي الإيرادات خلال 9 أشهر.. والمرتبات توفر 3.1 مليار
ليبيا
فوز 3 علماء بجائزة نوبل للكيمياء لاختراعهم بطارية ليثيوم
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأعراض الشائعة لفقر الدم