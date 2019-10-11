قائمة «أعداء» بشرتك.. احذريها

جميعنا يحلم ببشرة صحية وصافية طول العمر، لكن ذلك أمر يتدخل فيه العامل الجيني بنسبة 20%، مقابل 80% يحددها أسلوب حياتنا وتغذيتنا وعنايتنا ببشرتنا.

موقع «غيزوندهايت» الألماني أعد قائمة بأهم «أعداء» البشرة التي تؤثر على نضارتها عبر السنين.

الضغط العصبي: حالات الضغط العصبي المستمرة تزيد من إفراز هرمون الكورتيزول، الذي لا يقتصر تأثيره في ضغط الدم ومستوى السكر فحسب، بل إنه يتسبب في عجز الجلد.

الشمس: إذ إن الأشعة فوق البنفسجية تؤدي مع الوقت إلى ظهور التجاعيد، لذا ينصح الخبراء بالحرص على وضع كريمات نهار تمنع اختراق هذه الأشعة للبشرة.

التدخين وقلة ساعات النوم: تغيير هذه العادات ليس بالمسألة الصعبة، إذ إن التعود على النوم مبكرا والإكثار من شرب ما لا يقل عن لتر ونصف من الماء يوميا، يؤخر ظهور التجاعيد وعلامات العجز على البشرة.

عدم ممارسة الرياضة: التعرق الناتج من الحركة وممارسة الرياضة يؤثر بشكل إيجابي على حيوية البشرة، كما أنه يعد وسيلة ترطيب طبيعية للجلد.

وتجدر الإشارة إلى أن العوامل الجينية والوراثية تسهم بنسبة بسيطة في ظهور التجاعيد، أما النسبة الكبرى فيمكننا التحكم فيها من خلال الغذاء وأسلوب الحياة الصحي ومعرفة التطور الطبيعي لعمل خلايا البشرة، وبالتالي استخدام المنتجات المناسبة لكل عمر، حسب «دويتشه فيله».