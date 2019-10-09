كيف تعتمدين الأخضر في كامل إطلالتك؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 01:44 مساء

طغى اللون الأخضر على منصات العروض بقوة بتدرجات عدة، من الأخضر القوي إلى الأخضر البستاشيو، وهو لون يمنح إطلالتك الأناقة والرقي، كما أنه يعبر عن الطبيعة والانتعاش.

إذا أردت أن تعتمدي اللون الأخضر بإطلالاتك الكاجوال، ارتدي قميصا مع سروال من القماش مثلا، أو ارتدي بلوزة قطنية تتسم بهذا اللون مع تنورة، وانتعلي حذاء مسطحا، وفق «جمالك».

نصائح مهمة
إذا أردت إطلالة كاجوال شيك، اعتمدي قميصا حريريا مع تنورة أو مع سروال وسترة كاجوال. إضافة إلى ذلك يمكنك اعتماد بزة كاملة باللون الأخضر أو جمبسوت، وانتعلي حذاء ذا كعب عال. للحصول على إطلالة كاجوال شيك عصرية استوحي من لوك Jil Sander وSally LaPointe.

لإطلالاتك المسائية غير الرسمية ارتدي فستانا من الساتان باللون الأخضر طويلا وتميزي بلوك أنيق. أما لسهراتك المسائية الرسمية فارتدي فستانا طويلا مطرزا بالحبيبات البراقة وتميزي بلوك مليء بالسحر والبريق. استوحي من لوك Gucci ولوك Brandon Maxwell.

من جهة أخرى إذا كنت صاحبة أسلوب جريء وتسعين لتكوني محط أنظار الجميع فانتعلي بوتس طويلا باللون الأخضر، ونسقيه مع فستان قصير، أو ارتدي فستانا يتسم بهذا اللون ذا قصة وأكمام مبتكرة ونسقيه مع حذاء مواكب لآخر صيحات الموضة. استوحي من لوكIris van Herpen.

إذا كنت صاحبة أسلوب كلاسيكي فاختاري فستانا باللون الأخضر الهادئ ونسقيه مع حزام أسود رفيع، أو ارتدي قميصا أخضر مع سروال بتدرجات فاتحة.

إذا كنت من النساء اللواتي يفضلن إدخال لون كعنصر واحد في إطلالاتهن، سنقدم لك بعض النصائح لمساعدتك في التنسيق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد صلاح رجل العام من مجلة «جي كيو»
رياضة عالمية
الشلماني: مجهولون سحبوا أموالًا من خزينة اتحاد الكرة الليبي وسيارات خارج السيطرة
رياضة محلية
الليرة التركية تتراجع لأقل سعر في شهر بعد تهديدات ترامب
اقتصاد
بلدي مصراتة: الرئاسي مقصر في دعم الدفاعات الجوية وأي تواصل مع حفتر تصرف فردي
ليبيا
مقتل طبيب وإصابة مسعفين اثنين في قصف جوي على منطقة الطويشة
ليبيا
المشير حفتر يلتقي بأمراء محاور طرابلس لمتابعة سير العمليات العسكرية
ليبيا
اتفاقية فرنسية تشادية لدعم مطاردة المتمردين والمسلحين القادمين من ليبيا
ليبيا
بوتين يحتفل بعيد ميلاده في غابات سيبيريا
دولى
الشركات البريطانية تكدس البضائع استعدادا لـ«بريكست»
اقتصاد
السعودية تسمح بإقامة الزوار في فنادقها دون إثبات العلاقة العائلية
اقتصاد
بالفيديو: مغربية تبهر لجنة تحكيم «ذا فويس» من فوق كرسي متحرك
ثقافة وفن
شبان عراقيون يلتفون على «قطع الإنترنت» لإيصال صوت الاحتجاج
عربى
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاب مصاب بشلل رباعي يستعيد القدرة على المشي