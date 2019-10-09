كيف تعتمدين الأخضر في كامل إطلالتك؟

طغى اللون الأخضر على منصات العروض بقوة بتدرجات عدة، من الأخضر القوي إلى الأخضر البستاشيو، وهو لون يمنح إطلالتك الأناقة والرقي، كما أنه يعبر عن الطبيعة والانتعاش.

إذا أردت أن تعتمدي اللون الأخضر بإطلالاتك الكاجوال، ارتدي قميصا مع سروال من القماش مثلا، أو ارتدي بلوزة قطنية تتسم بهذا اللون مع تنورة، وانتعلي حذاء مسطحا، وفق «جمالك».

نصائح مهمة

إذا أردت إطلالة كاجوال شيك، اعتمدي قميصا حريريا مع تنورة أو مع سروال وسترة كاجوال. إضافة إلى ذلك يمكنك اعتماد بزة كاملة باللون الأخضر أو جمبسوت، وانتعلي حذاء ذا كعب عال. للحصول على إطلالة كاجوال شيك عصرية استوحي من لوك Jil Sander وSally LaPointe.

لإطلالاتك المسائية غير الرسمية ارتدي فستانا من الساتان باللون الأخضر طويلا وتميزي بلوك أنيق. أما لسهراتك المسائية الرسمية فارتدي فستانا طويلا مطرزا بالحبيبات البراقة وتميزي بلوك مليء بالسحر والبريق. استوحي من لوك Gucci ولوك Brandon Maxwell.

من جهة أخرى إذا كنت صاحبة أسلوب جريء وتسعين لتكوني محط أنظار الجميع فانتعلي بوتس طويلا باللون الأخضر، ونسقيه مع فستان قصير، أو ارتدي فستانا يتسم بهذا اللون ذا قصة وأكمام مبتكرة ونسقيه مع حذاء مواكب لآخر صيحات الموضة. استوحي من لوكIris van Herpen.

إذا كنت صاحبة أسلوب كلاسيكي فاختاري فستانا باللون الأخضر الهادئ ونسقيه مع حزام أسود رفيع، أو ارتدي قميصا أخضر مع سروال بتدرجات فاتحة.

إذا كنت من النساء اللواتي يفضلن إدخال لون كعنصر واحد في إطلالاتهن، سنقدم لك بعض النصائح لمساعدتك في التنسيق.