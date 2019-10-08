قناع كريم شمع النحل

التجاعيد هي خطوط دقيقة تبدأ في مهاجمة بعد الثلاثين، وتعمل على إخفاء صور ولمحات الجمال التي كانت تميزها في شبابها.

ونظرا لأهمية هذه المشكلة الجمالية، ولما تثيره من قلق وخوف بين النساء، فإن خبراء التجميل يعملون باستمرار على تقديم كل جديد لمحاربة هذه المشكلة المؤرقة، حسب «إيلي عربية».

وهنا نقدم لكِ قناع كريم شمع النحل

يتكون من 1/2 1 ملعقة كبيرة من شمع النحل

و2 ملعقة كبيرة جلسرين

و1/2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

وملعقة صغيرة لانولين (دهن الصوف)

و1/2 1 ملعقة صغيرة زيت الوز

و6 ملاعق كبيرة ماء ورد