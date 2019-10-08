قناع كريم شمع النحل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019, 01:11 مساء

التجاعيد هي خطوط دقيقة تبدأ في مهاجمة بعد الثلاثين، وتعمل على إخفاء صور ولمحات الجمال التي كانت تميزها في شبابها.

ونظرا لأهمية هذه المشكلة الجمالية، ولما تثيره من قلق وخوف بين النساء، فإن خبراء التجميل يعملون باستمرار على تقديم كل جديد لمحاربة هذه المشكلة المؤرقة، حسب «إيلي عربية».

وهنا نقدم لكِ قناع كريم شمع النحل
يتكون من 1/2 1 ملعقة كبيرة من شمع النحل
و2 ملعقة كبيرة جلسرين
و1/2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
وملعقة صغيرة لانولين (دهن الصوف)
و1/2 1 ملعقة صغيرة زيت الوز
و6 ملاعق كبيرة ماء ورد

طريقة التحضير
ذوبي الشمع واللانولين بالتسخين ثم أضيفي إليهما زيت الوز وزيت الزيتون.
قلبي الجلسرين في ماء الورد الدافئ، ثم أضيفي الاثنين للخليط السابق.
حركي الخليط حتى يبرد تماما فيكون جاهزا للاستعمال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليرة التركية تتراجع لأقل سعر في شهر بعد تهديدات ترامب
اقتصاد
المشير حفتر يلتقي بأمراء محاور طرابلس لمتابعة سير العمليات العسكرية
ليبيا
اتفاقية فرنسية تشادية لدعم مطاردة المتمردين والمسلحين القادمين من ليبيا
ليبيا
بوتين يحتفل بعيد ميلاده في غابات سيبيريا
دولى
الشركات البريطانية تكدس البضائع استعدادا لـ«بريكست»
اقتصاد
السعودية تسمح بإقامة الزوار في فنادقها دون إثبات العلاقة العائلية
اقتصاد
بالفيديو: مغربية تبهر لجنة تحكيم «ذا فويس» من فوق كرسي متحرك
ثقافة وفن
شبان عراقيون يلتفون على «قطع الإنترنت» لإيصال صوت الاحتجاج
عربى
كاركاتير حليم - اليوم العالمي للمعلم
كاريكاتير
4 انتصارات لليبيا في دولية الشطرنج بمصر
رياضة محلية
بعد رفض «فيسبوك»..ضغوط أميركية على عمالقة التكنولوجيا لكشف الرسائل المشفرة
اقتصاد
مكافأة أميركية بـ5 ملايين دولار للقبض على زعيم «داعش» في الصحراء الكبرى
دولى
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء: هذه هي خطورة الفركتوز على الكبد