ترميم الشعر التالف

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 أكتوبر 2019, 11:59 صباحا

عزيزتي حواء، لو كنت تبحثين عن طرق ترميم الشعر التالف وإصلاحه، يجب في البداية أن تعلمي نوع المشكلة التي تعانيها.

ويأتي تلف الشعر بأشكال عدة، فقد يكون بسبب أي من المشاكل التالية، الضعف (التكسر)، تساقط، هيشان وفي كل الأحوال سيكون شعرك بصحة غير جيدة بالمرة ولذلك يحتاج للعلاج على الفور، وفق «فستاني».

وترميم الشعر هي عملية نقوم بها بعد تحديد المشكلة التي يعاني منها الشعر، والهدف منها هو إعادة بناء الشعر واستعادة قوته وصحته من جديد، وتقوم عملية ترميم الشعر على نهجين عليك الاختيار بينهما وهي الوصفات الطبيعية أو الطرق الطبية.

خطوات أساسية لترميم الشعر التالف:
١- تجنبي استخدام مجفف الشعر والمكواة.
٢- تجنبي استخدام الصبغات الكيميائية خلال فترة ترميم شعرك.
٣- احرصي على تناول الفيتامينات المقوية للشعر.
٤- تجنبي غسل شعرك بالماء الساخن.
٥- استبدلي وسادتك بأخرى ناعمة مثل الستان أثناء النوم.

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