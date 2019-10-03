خمس مواد ممنوع وضعها على البشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 أكتوبر 2019, 11:41 صباحا
خمس مواد ممنوع وضعها على البشرة (ارشيفية:انترنت)

حذر خبراء تجميل بمجلة «فرونيدين» الألمانية من استخدام عصير الليمون، والكحول، والمايونيز، ومسحوق الخبز، والقرفة عند إعداد ماسك للعناية بالبشرة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال، أن عصير الليمون يؤدي إلى اختلال الأس الهيدروجيني «pH» للبشرة، كما أن الحامض في الليمون قد يتسبب في تهيج البشرة والتهابها، وإصابة البشرة بالحساسية للأشعة فوق البنفسجية وتعريضها للإصابة بحروق شمسية، وفقا لموقع «24».

وبالمثل يؤدي مسحوق الخبز إلى اختلال الأس الهيدروجيني، ويجرح الطبقة العليا من البشرة، مما يجعلها عرضة للبكتيريا، والاحمرار والالتهاب، أما الكحول فتحرم البشرة من الرطوبة والبروتينات والدهون وتدمر حمايتها الطبيعية.

وتتسبب المايونيز في انسداد المسام، فتقع البشرة فريسة للبثور والشوائب، أما القرفة فتهيج البشرة وتعرضها للحرقان، وتخل بالأس الهيدروجيني، فتدمر حاجز الحماية الطبيعي فيها.

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