العدس والثوم للتخلص من تجاعيد البشرة

يعاني الجميع مع تقدم العمر من ظهور تجاعيد وانحناءات وخطوط رفيعة على البشرة، تعطي مظهرا شاحبا وتضر بالإطلالة. لذلك نقدم إليكم طرقا منزلية سهلة التطبيق للتخلص من التجاعيد تماما، تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «جمالك».

العدس والطماطم

- امزجي نصف كوب من معجون الطماطم ونصف كوب من مسحوق العدس واخلطيه جيدا، وضعيه على وجهك والرقبة، ثم اغسليه بالماء البارد بعد 12- 15 دقيقة.