العدس والثوم للتخلص من تجاعيد البشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 05:14 مساء

يعاني الجميع مع تقدم العمر من ظهور تجاعيد وانحناءات وخطوط رفيعة على البشرة، تعطي مظهرا شاحبا وتضر بالإطلالة. لذلك نقدم إليكم طرقا منزلية سهلة التطبيق للتخلص من التجاعيد تماما، تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «جمالك».

العدس والطماطم
- امزجي نصف كوب من معجون الطماطم ونصف كوب من مسحوق العدس واخلطيه جيدا، وضعيه على وجهك والرقبة، ثم اغسليه بالماء البارد بعد 12- 15 دقيقة.

الزنجبيل والعسل
- العسل هو مرطب طبيعي، والزنجبيل يساعد في زيادة الدورة الدموية في البشرة، وهذه الوصفة تضمن أن الجلد تحت العينين يتغذى بشكل جيد مع تحسين الدورة الدموية، ومنع خطوط التجاعيد من الظهور.
- خذي ملعقة صغيرة من الزنجبيل وأضيفي نصف ملعقة صغيرة من العسل، دلكي الخليط تحت العين لمدة عشر دقائق كل يوم، واتركيه لمدة ساعة قبل غسله.
 

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