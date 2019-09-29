بالفيديو: الطبيعة تغلب على عرض أزياء «ديور» لربيع 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 01:14 مساء

قدمت دار «ديور» (Dior) مجموعتها لربيع 2020 في اليوم الأول من أسبوع الموضة الباريسي على منصة عرض تدعم البيئة وتعد بمستقبل أخضر.

استوحت المجموعة الجديدة من الطبيعة والحدائق بأسلوب عصري مبتكر. تميزت بطابع مشاغب وذكوري في الوقت عينه وقد أتت في بعض الأحيان مناسبة للجنسين.

طغت أقمشة الجينز، البوبلين، والرافيا الذي أتى في البعض الأحيان بأسلوب الكروشيه. وقد سيطرت طبعة النباتات على الفساتين، التنانير، السترات والمعاطف، تارة كنقشة مفعمة بالألوان وتارة أخرى كتطريز مشبّع بتدرجات الطبيعة شاهدي معنا الفيديو والصور واستوحي منها إطلالتك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مونديال الدوحة 2019: الأميركي كولمان بطل العالم في سباق 100م
رياضة عالمية
الجيش الروسي يدمر 60 «طائرة بدون طيار» في سورية خلال 2019
عربى
«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
في مثل هذا اليوم رحل محمود المنتصر أول رئيس وزراء حكومة ليبيا الاتحادية
ثقافة وفن
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
جريدة «الوسط»: مشاورات دولية مكثفة في نيويورك تمهد لـ«جولة برلين»
ليبيا
في العدد201: مشاورات مكثفة تمهد لمؤتمر «برلين» و«مأساة» مرزق مستمرة
ليبيا
مفاجأة.. التأشيرات تحرم منتخب الكرة المصغرة من المشاركة في «مونديال أستراليا»
رياضة محلية
دي مايو يؤكد نية العمل المشترك مع فرنسا لحل سياسي للأزمة الليبية
ليبيا
السفير الأميركي: لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الأطراف لتحسين شفافية وفاعلية ...
ليبيا
رسالة من «رايتس ووتش» لفرنسا: العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان جزء من تسوية ...
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بنغلاديش تكافح «فترة العار» بالفوط الصحية