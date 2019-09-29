بالفيديو: الطبيعة تغلب على عرض أزياء «ديور» لربيع 2020

قدمت دار «ديور» (Dior) مجموعتها لربيع 2020 في اليوم الأول من أسبوع الموضة الباريسي على منصة عرض تدعم البيئة وتعد بمستقبل أخضر.

استوحت المجموعة الجديدة من الطبيعة والحدائق بأسلوب عصري مبتكر. تميزت بطابع مشاغب وذكوري في الوقت عينه وقد أتت في بعض الأحيان مناسبة للجنسين.

طغت أقمشة الجينز، البوبلين، والرافيا الذي أتى في البعض الأحيان بأسلوب الكروشيه. وقد سيطرت طبعة النباتات على الفساتين، التنانير، السترات والمعاطف، تارة كنقشة مفعمة بالألوان وتارة أخرى كتطريز مشبّع بتدرجات الطبيعة شاهدي معنا الفيديو والصور واستوحي منها إطلالتك.