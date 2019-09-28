أفضل طريقة لاستخدام حناء الأظافر السوداء

يمكن تطبيق الحناء على الأظافر في أي وقت، وليس قبيل حفلات الزفاف فقط، للحصول على مظهر جميل.

والحناء السوداء هي نوع آخر من الحناء الطبيعية التي نعرفها منذ زمن، والفرق بينها أنها تعد من خلال مزج الحناء الطبيعية مع مواد كيميائية تساعدك في الحصول على درجة داكنة من الصبغة. وهناك أكثر من طريقة لإعداد الحناء السوداء في المنزل، كما يمكنك استخدام الحناء السوداء الجاهزة لتطبيقها سواء على الشعر أو الأظافر، وفق «فستاني».

الفرق بين حناء الأظافر السوداء والمناكير الأسود:

يمكن أن تدوم الحناء لفترة أطول من المناكير، حيث إنها تظل ثابتة إلى أن تبدأ الأظافر في النمو.

تتميز الحناء السوداء بأنها تمكنك من الحصول على الشكل المطفي للأظافر، وإن كنتِ تريدين تحويله إلى لامع يمكن وضع ملمع الأظافر الشفاف.