أفضل طريقة لاستخدام حناء الأظافر السوداء

يمكن تطبيق الحناء على الأظافر في أي وقت، وليس قبيل حفلات الزفاف فقط، للحصول على مظهر جميل.
والحناء السوداء هي نوع آخر من الحناء الطبيعية التي نعرفها منذ زمن، والفرق بينها أنها تعد من خلال مزج الحناء الطبيعية مع مواد كيميائية تساعدك في الحصول على درجة داكنة من الصبغة. وهناك أكثر من طريقة لإعداد الحناء السوداء في المنزل، كما يمكنك استخدام الحناء السوداء الجاهزة لتطبيقها سواء على الشعر أو الأظافر، وفق «فستاني».
الفرق بين حناء الأظافر السوداء والمناكير الأسود:
يمكن أن تدوم الحناء لفترة أطول من المناكير، حيث إنها تظل ثابتة إلى أن تبدأ الأظافر في النمو.
تتميز الحناء السوداء بأنها تمكنك من الحصول على الشكل المطفي للأظافر، وإن كنتِ تريدين تحويله إلى لامع يمكن وضع ملمع الأظافر الشفاف.
طريقة تحضير حناء الأظافر:
اخلطي ملعقتين كبيرتين من الحناء السوداء مع ملعقة صغيرة من مسحوق الحجر الأسود.
يضاف ملعقتين صغيرتين من ماء الأكسجين، وتخلط جيدًا حتى يصبح قوامها متماسكا.
غطي الخليط واتركيه لمدة ساعة.
ضعي القليل من الفازلين حول الأظافر، كي لا يكون الجلد عرضة للصبغ مع الأظافر.
طبقي الحناء على الأظافر مع الاهتمام بعمل طبقة سميكة على كل ظفر، وذلك للحصول على درجة داكنة أقرب إلى الأسود.
اتركي الحناء تجف ثم غطي الأظافر بغطاء بلاستيكي واتركيها لمدة ساعتين.
قومي بفرك الحناء من الأظافر لإزالتها وتجنبي استخدام الماء والصابون عليها حتى اليوم التالي.