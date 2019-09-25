حوامل يشاركن في عرض أزياء «نهاية العالم»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 03:44 مساء

في اليوم الثاني من أسبوع الموضة في باريس، تألقت عارضات حوامل في عرض الفرنسية مارين سير والصيني داوي.

وليست هذه المبادرة التي يصنفها كثيرون في عداد الضروب الإعلامية بالجديدة، إذ سبق للعارضة ليلي ألدريج أن اعتلت المنصة خلال أسبوع الموضة في نيويورك سنة 2018 وهي في الشهر الخامس من الحمل، لكنها باتت تزداد رواجًا، حسب «فرانس برس».

أما ريهانا، فاختارت لعرض مجموعتها الأخيرة للملابس الداخلية عارضة أتمت شهرها التاسع، ونُقلت إلى المستشفى للتوليد بعد مشاركتها في العرض.

وارتدت عارضات الأزياء الحوامل ملابس سوداء من تصميم مارين سير، في إطار عرض يتمحور على «نهاية العالم».

أما داوي صن الذي انضم إلى فعاليات أسبوع الموضة الباريسي العام الماضي، فافتتح عرضه في قصر طوكيو مع عارضة حامل.
 

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