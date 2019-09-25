بالفيديو: اصنعي البرايمر في منزلك

البرايمر من الادوات المهمه في مستحضرات التجميل و الذي يعمل على نضارة البشرة والحفاظ على مكياجك ثابت فترة أطول تعلمي معنا بالفيديو طريقة تحضيره في المنزل من مواد طبيعية.

المكونات المطلوبة

جلسرين

ماء ورد

بودرة اضاءة

زيت شجرة شاي