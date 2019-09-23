طرق طبيعية تكافح التجاعيد حول الفم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 10:17 صباحا

يعاني كثير من السيدات مشكلة ظهور التجاعيد حول الفم، حيث تظهر على هيئة خطوط رفيعة.

وعادة ما تظهر تلك التجاعيد بعدما تبلغ المرأة عمر الـ30، حيث يقل إنتاج الكولاجين في الوجه وتزيد النسبة تدريجيًّا مع العمر. هذا النقص في الكولاجين يؤدي إلى جعل الجلد أقل مرونة، فتظهر التجاعيد على الوجه، خاصة حول الفم لأن البشرة تكون حساسة في هذه المنطقة أكثر من غيرها. بالإضافة إلى ذلك، يخف إفراز البشرة للزيوت الطبيعية، فيصاب الجلد بالتشققات.

لذلك نقدِّم لكِ طرقًا منزلية طبيعية تعمل على تخليصكِ من هذه المشكلة تمامًا مع المداومة على استخدامها.

- قناع الخوخ والقهوة
المكونات:
حبة من الخوخ المهروسة
- يحتوي الخوخ على الفيتامين E والبيتا كاروتين اللذين يساهمان في محاربة الجذور الحرة، لذا فإن الخوخ يساعد في الحد من ظهور علامات الشيخوخة. كذلك، يحتوي الخوخ على مواد مضادة للأكسدة تحارب التهابات البشرة، تعزز مرونة الجلد وتساهم في التخلص من التجاعيد والعلامات الرفيعة.

فنجان من القهوة
- تحتوي القهوة على المواد المضادة للأكسدة التي تكافح الجذور الحرة المسببة للشيخوخة المبكرة للبشرة. كما تعمل على تعزيز الكولاجين في البشرة، الأمر الذي يساعدكِ في الحصول على بشرة شابة.

طريقة التحضير والتطبيق:
- امزجي المكونات جيدًا وطبقي الخليط على منطقة حول الفم. انتظري لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي بعدها بالمياه الفاترة.

الجزر والجوافة
المكونات:
حبة من الجزر المفروم
- الجزر من المكونات الطبيعية التي تزود البشرة بالترطيب، وتساعدها في محاربة علامات التقدم بالسن لاحتوائها على المواد المضادة للأكسدة والمعادن التي تحمي وتغذي وترطب البشرة.
حبة من الجوافة المهروسة
- تحتوي الجوافة على نسبة عالية جدًّا من الماء، الأمر الذي يساهم في ترطيب البشرة وبالتالي عدم تقشرها وظهور الخطوط الرفيعة عليها.

طريقة التحضير والتطبيق:
- امزجي المكونات جيدًا وطبقي الخليط على منطقة حول الفم لمدة 30 دقيقة. ثم أزيلي الخليط واغسلي وجهكِ بالمياه الفاترة ويكرر 3 مرات أسبوعيًّا.
 

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