احصلي على شعر طويل في أسبوع مع البصل

تبحث السيدات دائما عن طرق طبيعية لإطالة الشعر بسهولة وفي وقت قليل، لذلك نقدم إليك طرقا مختلفة لتطويل شعرك في أسبوع واحد، عن طريق استخدام البصل الذي يعمل على علاج فطريات فروة الرأس، التي تتسبب في العدوى الفطرية وتعد من أهم الأسباب وراء تلف الشعر وزيادة تساقطه.

كما يساعد البصل على تفتيح المسام المسدودة لسهولة امتصاص العناصر المغذية والمرطبة داخل بصيلات الشعر.

تعرفي معنا إلى كيفية استخدامه لإطالة الشعر وترطيبه في وقت طويل وذلك وفقا لموقع «جمالك».

البصل والزيوت

- امزجي ثلاث ملاعق من عصير البصل مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم طبقي الخليط على شعرك قبل النوم، ثم اغسليه في الصباح. كرري هذه الخلطة ثلاث مرات في الأسبوع لتطويل شعرك بسرعة قياسية.

البصل والعسل

- قومي بغلي بصلتين صغيرتين في ليتر من الماء، ثم اتركي الماء حتى يفتر، ثم أضيفي ملعقتين من العسل إلى الخليط وامزجيها جيدا، ثم طبقي المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف واتركيه لمدة أربع ساعات، ثم اغسليها بالماء الفاتر، وكرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع، ولاحظي النتيجة الفعالة التي ستحصلين عليها.